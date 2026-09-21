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Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 купить с доставкой в Москве
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Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480

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Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 1
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 2
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 3
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 4
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 5
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 6
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 1
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 2
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 3
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 4
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 5
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 6
  • Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708949
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
2
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка, съемный резервуар для сбора катышков
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х7
Вес, г.
300

Описание товара Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480

Очиститель катышков КТ-6480 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани.

Отзывы о товаре Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
2
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка, съемный резервуар для сбора катышков
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Описание
Очиститель катышков КТ-6480 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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