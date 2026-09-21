Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708949
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
2
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка, съемный резервуар для сбора катышков
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х10х7
Вес, г.
300
Описание товара Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480
Очиститель катышков КТ-6480 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
2
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка, съемный резервуар для сбора катышков
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Очиститель катышков КТ-6480 можно использовать для ухода за любыми тканями из хлопка, шерсти или льна. Принцип работы прибора схож с электробритвой – защищённый металлической сеточкой блок ножей срезает комки ворса с поверхности ткани.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6480 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1730 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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