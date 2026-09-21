Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6478
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708947
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка, съемный резервуар для сбора катышков
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х8х7
Вес, г.
200
Описание товара Машинка для удаления катышков Kitfort КТ-6478
Очиститель катышков КТ-6478 вернёт вашей одежде ухоженный вид, счистив с неё появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка, съемный резервуар для сбора катышков
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от аккумулятора
Страна производства
Китай
Цвет
бежевый
Страна производитель
Китай
Очиститель катышков КТ-6478 вернёт вашей одежде ухоженный вид, счистив с неё появившиеся катышки. Катышки появляются на одежде из-за неправильного ухода, частой и неправильной стирки, износа или из-за примеси полиэстера в тканях одежды.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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