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Йогуртница Kitfort КТ-6405 купить с доставкой в Москве
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Йогуртница Kitfort КТ-6405

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Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 1
Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 2
Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 3
Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 4
Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 5
Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 6
Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
  • Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 1
  • Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 2
  • Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 3
  • Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 4
  • Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 5
  • Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 6
  • Йогуртница Kitfort КТ-6405 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708798
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Размеры в упаковке, см
26х26х14
Вес, кг.
2.03

Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-6405

Йогуртница КТ-6405 — удобное устройство для приготовления домашнего йогурта, который станет отличным дополнением к вашему меню. Она помогает получить вкусный и полезный продукт с сохранением всех полезных свойств молока благодаря молочнокислым бактериям.

Отзывы о товаре Йогуртница Kitfort КТ-6405




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Йогуртницы
Описание
Йогуртница КТ-6405 — удобное устройство для приготовления домашнего йогурта, который станет отличным дополнением к вашему меню. Она помогает получить вкусный и полезный продукт с сохранением всех полезных свойств молока благодаря молочнокислым бактериям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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