Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Йогуртницы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708795
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
28х25х16
Вес, кг.
2.1
Описание товара Йогуртница Kitfort КТ-2088-1 бело-фиолетовая
Йогуртница Kitfort КТ-2088 с электронным управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру.
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Йогуртница Kitfort КТ-2088 с электронным управлением предназначена для приготовления вкусного и полезного домашнего йогурта. Йогуртница равномерно нагревает баночки с ингредиентами, поддерживая заданную температуру.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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