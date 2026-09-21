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Перископ Veber PF1 5x20 купить с доставкой в Москве
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Перископ Veber PF1 5x20

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Перископ Veber PF1 5x20 - фото 1
Перископ Veber PF1 5x20 - фото 2
Перископ Veber PF1 5x20 - фото 3
Перископ Veber PF1 5x20 - фото 4
Перископ Veber PF1 5x20 - фото 5
Перископ Veber PF1 5x20 - фото 6
Перископ Veber PF1 5x20 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перископы
Назначение
для наблюдения из укрытия
Увеличение, крат
5x
Покрытие линз
многослойное
  • Перископ Veber PF1 5x20 - фото 1
  • Перископ Veber PF1 5x20 - фото 2
  • Перископ Veber PF1 5x20 - фото 3
  • Перископ Veber PF1 5x20 - фото 4
  • Перископ Veber PF1 5x20 - фото 5
  • Перископ Veber PF1 5x20 - фото 6
  • Перископ Veber PF1 5x20 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708663
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Перископы
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наблюдения из укрытия
Диаметр объектива, мм
20
Увеличение, крат
5x
Покрытие линз
многослойное
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х11х6
Вес, г.
600

Описание товара Перископ Veber PF1 5x20

Перископ Veber PF1 5x20 — оптический прибор для наблюдений из укрытия или в сложных условиях — поверх стен, крыш, внутри вентиляционных каналов, подвесных потолков, в полостях технологического оборудования, шахтах лифтов и т.д. 5-кратное увеличение и раздвижная конструкция позволяют наблюдать за происходящим выше уровня глаз на 43.5-70.5 см.

Отзывы о товаре Перископ Veber PF1 5x20




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Перископы
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наблюдения из укрытия
Диаметр объектива, мм
20
Увеличение, крат
5x
Покрытие линз
многослойное
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Описание
Перископ Veber PF1 5x20 — оптический прибор для наблюдений из укрытия или в сложных условиях — поверх стен, крыш, внутри вентиляционных каналов, подвесных потолков, в полостях технологического оборудования, шахтах лифтов и т.д. 5-кратное увеличение и раздвижная конструкция позволяют наблюдать за происходящим выше уровня глаз на 43.5-70.5 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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