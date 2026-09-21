Перископ Veber PF 5x20 с сеткой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перископы
Назначение
для наблюдения из укрытия
Увеличение, крат
5x
Покрытие линз
многослойное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708662
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Перископы
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наблюдения из укрытия
Диаметр объектива, мм
20
Увеличение, крат
5x
Покрытие линз
многослойное
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х11х6
Вес, г.
600
Описание товара Перископ Veber PF 5x20 с сеткой
Перископ Veber PF 5x20 с сеткой – оптическое складное устройство с измерительной сеткой для наблюдения из укрытия на охоте, из-за угла, стены или для осмотра труднодоступных мест (вентиляционные отверстия, лифтовые шахты и т.д.). Данный прибор с 5х увеличением позволяет наблюдать изображение выше уровня глаз примерно от 40 до 60 см.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Перископы
Минимальная дистанция фокусировки
5
Назначение
для наблюдения из укрытия
Диаметр объектива, мм
20
Увеличение, крат
5x
Покрытие линз
многослойное
Чехол
да
Страна производитель
Китай
Перископ Veber PF 5x20 с сеткой – оптическое складное устройство с измерительной сеткой для наблюдения из укрытия на охоте, из-за угла, стены или для осмотра труднодоступных мест (вентиляционные отверстия, лифтовые шахты и т.д.). Данный прибор с 5х увеличением позволяет наблюдать изображение выше уровня глаз примерно от 40 до 60 см.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Перископ Veber PF 5x20 с сеткой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Перископ Veber PF 5x20 с сеткой