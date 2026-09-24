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Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) купить с доставкой в Москве
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Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756)

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Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 1
Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 2
Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 3
Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 4
Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 5
Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловизор
  • Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 1
  • Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 2
  • Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 3
  • Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 4
  • Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 5
  • Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 080 руб. 
Начислим 370 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708583
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756)
23 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, блок питания 110-250 В, шнур USB, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 18650 3.7В, 2000мА
Размер дисплея
2.8?
Разрешение дисплея
120х90
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
550
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
50
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х10х8
Вес, г.
930

Описание товара Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756)

Тепловизоры ЗУБР обеспечивают точное обнаружение скрытых систем отопления, утечек тепла и критических температур. Он позволяет фиксировать видимое и инфракрасное изображение вместе с измеренными данными, сохраняя их в памяти прибора.

Отзывы о товаре Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловизор
Единицы измерения
°С
Комплектация
тепловизор, блок питания 110-250 В, шнур USB, сумка-чехол для хранения и переноски, литиево-ионный аккумулятор 18650 3.7В, 2000мА
Размер дисплея
2.8?
Разрешение дисплея
120х90
Минимальная определяемая температура
-20°
Максимальная определяемая температура
550
Минимальная температура использования
-10°
Максимальная температура использования
50
Коэффициент эмиссии
0.1-1.0
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловизоры ЗУБР обеспечивают точное обнаружение скрытых систем отопления, утечек тепла и критических температур. Он позволяет фиксировать видимое и инфракрасное изображение вместе с измеренными данными, сохраняя их в памяти прибора.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тепловизор ЗУБР ИКТ-120 (45756) - стоимость товара 23080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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