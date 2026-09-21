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Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 купить с доставкой в Москве
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Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20

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Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 1
Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 2
Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 3
Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 4
Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 5
Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
Юмористические
Возраст от
18 лет
Количество игроков
от 2
Время партии
20 минут
Материал
дерево
  • Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 1
  • Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 2
  • Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 3
  • Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 4
  • Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 5
  • Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708478
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
Юмористические
Возраст от
18 лет
Количество игроков
от 2
Время партии
20 минут
Комплектация
правила, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
22х13х8
Вес, кг.
1

Описание товара Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20

Настольная игра от бренда "Нескучные игры" - это идеальный выбор для взрослых, ищущих увлекательное и интеллектуальное времяпрепровождение. Разработанная для игроков в возрасте от 18 лет, эта игра предлагает разнообразные сценарии и захватывающие задачи, которые не оставят равнодушным ни одного участника. Каждая партия превращается в уникальное приключение, благодаря тщательно продуманным правилам и высокому качеству игровых компонентов. Игра стимулирует стратегическое мышление и творческий подход к решению задач, а также способствует весёлому времяпровождению в компании друзей. "Нескучные игры" сделали акцент на современный и стильный дизайн, который привносит особое эстетическое удовольствие от игры, делая её ещё более привлекательной для взрослых игроков. Независимо от предпочитаемого стиля игры, эта настольная игра подарит часы захватывающих моментов и станет отличным дополнением к любой игровой коллекции.

Отзывы о товаре Башня с заданиями для взрослых арт.7745 /20




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
Юмористические
Возраст от
18 лет
Количество игроков
от 2
Время партии
20 минут
Комплектация
правила, упаковка
Материал
дерево
Страна производитель
Россия
Описание
Настольная игра от бренда "Нескучные игры" - это идеальный выбор для взрослых, ищущих увлекательное и интеллектуальное времяпрепровождение. Разработанная для игроков в возрасте от 18 лет, эта игра предлагает разнообразные сценарии и захватывающие задачи, которые не оставят равнодушным ни одного участника. Каждая партия превращается в уникальное приключение, благодаря тщательно продуманным правилам и высокому качеству игровых компонентов. Игра стимулирует стратегическое мышление и творческий подход к решению задач, а также способствует весёлому времяпровождению в компании друзей. "Нескучные игры" сделали акцент на современный и стильный дизайн, который привносит особое эстетическое удовольствие от игры, делая её ещё более привлекательной для взрослых игроков. Независимо от предпочитаемого стиля игры, эта настольная игра подарит часы захватывающих моментов и станет отличным дополнением к любой игровой коллекции.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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