Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Монтажный комплект
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 160 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707673
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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Монтажный комплект
Макс. нагрузка
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х10х10
Вес, кг.
5
Описание товара Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки
Монтажный комплект рельс 2U для установки ИБП RT 1-3 кВА в 19 стойки. Нагрузочная способность до 95 кг позволяет использовать с любым ИБП или батарейным блоком в телекоммуникационное стойке. Регулируются по длине для любой глубины стойки от 500 до 800 мм. В комплект входят крепежные элементы.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
NoName
Тип товара
Монтажный комплект
Макс. нагрузка
95
Страна производитель
Китай
Монтажный комплект рельс 2U для установки ИБП RT 1-3 кВА в 19 стойки. Нагрузочная способность до 95 кг позволяет использовать с любым ИБП или батарейным блоком в телекоммуникационное стойке. Регулируются по длине для любой глубины стойки от 500 до 800 мм. В комплект входят крепежные элементы.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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