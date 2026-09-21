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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
160
Беспроводная связь
Bluetooth
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 707644
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Описание товара Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White
Портативная акустика JBL PartyBox Club 120 превратит любое пространство в атмосферу вечеринки и веселья. Мощный звук JBL Pro наполняет воздух, а чарующее световое шоу звездных огней, крутых световых дорожек и стробоскопических эффектов синхронизируется с вашим ритмом. Мгновенно подключите любое устройство Bluetooth и транслируйте свой любимый плейлист для вечеринки или используйте входы для микрофона и гитары, чтобы поделиться собственным звуком. В любом случае вы можете управлять течением вечеринки с помощью забавных интерактивных эффектов для вечеринки с помощью приложения JBL PartyBox. Складная эргономичная ручка позволяет легко брать PartyBox Club 120 с собой куда угодно, а брызгозащищенная конструкция гарантирует, что небольшой дождь не побеспокоит его.
Портативная акустика JBL PartyBox Club 120 превратит любое пространство в атмосферу вечеринки и веселья. Мощный звук JBL Pro наполняет воздух, а чарующее световое шоу звездных огней, крутых световых дорожек и стробоскопических эффектов синхронизируется с вашим ритмом. Мгновенно подключите любое устройство Bluetooth и транслируйте свой любимый плейлист для вечеринки или используйте входы для микрофона и гитары, чтобы поделиться собственным звуком. В любом случае вы можете управлять течением вечеринки с помощью забавных интерактивных эффектов для вечеринки с помощью приложения JBL PartyBox. Складная эргономичная ручка позволяет легко брать PartyBox Club 120 с собой куда угодно, а брызгозащищенная конструкция гарантирует, что небольшой дождь не побеспокоит его.
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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