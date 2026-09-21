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Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White купить с доставкой в Москве
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Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White

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Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 1
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 2
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 3
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 4
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 5
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 6
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 7
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 8
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 9
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 10
Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
160
Беспроводная связь
Bluetooth
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 1
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 2
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 3
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 4
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 5
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 6
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 7
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 8
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 9
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 10
  • Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707644
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
караоке, ручка, световые эффекты
Звук
моно
Мощность, Вт
160
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
570x288x300
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х36х34
Вес, кг.
14

Описание товара Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White

Портативная акустика JBL PartyBox Club 120 превратит любое пространство в атмосферу вечеринки и веселья. Мощный звук JBL Pro наполняет воздух, а чарующее световое шоу звездных огней, крутых световых дорожек и стробоскопических эффектов синхронизируется с вашим ритмом. Мгновенно подключите любое устройство Bluetooth и транслируйте свой любимый плейлист для вечеринки или используйте входы для микрофона и гитары, чтобы поделиться собственным звуком. В любом случае вы можете управлять течением вечеринки с помощью забавных интерактивных эффектов для вечеринки с помощью приложения JBL PartyBox. Складная эргономичная ручка позволяет легко брать PartyBox Club 120 с собой куда угодно, а брызгозащищенная конструкция гарантирует, что небольшой дождь не побеспокоит его.

Отзывы о товаре Портативная акустика JBL Partybox Club 120 White




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
караоке, ручка, световые эффекты
Звук
моно
Мощность, Вт
160
Количество полос AC
2
Беспроводная связь
Bluetooth
Тип элементов питания
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4722
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
570x288x300
Страна производитель
Китай
Описание
Портативная акустика JBL PartyBox Club 120 превратит любое пространство в атмосферу вечеринки и веселья. Мощный звук JBL Pro наполняет воздух, а чарующее световое шоу звездных огней, крутых световых дорожек и стробоскопических эффектов синхронизируется с вашим ритмом. Мгновенно подключите любое устройство Bluetooth и транслируйте свой любимый плейлист для вечеринки или используйте входы для микрофона и гитары, чтобы поделиться собственным звуком. В любом случае вы можете управлять течением вечеринки с помощью забавных интерактивных эффектов для вечеринки с помощью приложения JBL PartyBox. Складная эргономичная ручка позволяет легко брать PartyBox Club 120 с собой куда угодно, а брызгозащищенная конструкция гарантирует, что небольшой дождь не побеспокоит его.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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