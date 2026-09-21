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Паровая швабра GARLYN PM-1350 купить с доставкой в Москве
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Паровая швабра GARLYN PM-1350

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Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 1
Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 2
Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 3
Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
  • Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 1
  • Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 2
  • Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 3
  • Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707426
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Характеристики

Бренд
Garlyn
Тип товара
Паровые швабры
Размеры в упаковке, см
65х25х20
Вес, кг.
4.2

Описание товара Паровая швабра GARLYN PM-1350

Паровая швабра GARLYN PM-1350 – это универсальное решение для ежедневной и генеральной уборки всех типов напольных покрытий. Благодаря высокой мощности 1300 Вт и термоблоку швабра нагревается всего за 15 секунд.Два режима подачи пара позволяют настроить интенсивность очистки в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Вместительный резервуар на 600 мл позволяет убрать значительную площадь без дозаправок.

Отзывы о товаре Паровая швабра GARLYN PM-1350




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Характеристики
Бренд
Garlyn
Тип товара
Паровые швабры
Описание
Паровая швабра GARLYN PM-1350 – это универсальное решение для ежедневной и генеральной уборки всех типов напольных покрытий. Благодаря высокой мощности 1300 Вт и термоблоку швабра нагревается всего за 15 секунд.Два режима подачи пара позволяют настроить интенсивность очистки в зависимости от типа поверхности и степени загрязнения. Вместительный резервуар на 600 мл позволяет убрать значительную площадь без дозаправок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая швабра GARLYN PM-1350 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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