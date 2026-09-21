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Характеристики
Тип товара
Конструкторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 706062
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Описание товара Конструктор LEGO J.W. Открытие брахиозавра (76960)
Передайте чувство благоговения, которое испытали доктор Элли Сэттлер и доктор Алан Грант, впервые увидев величественного брахиозавра, с этим набором LEGO® Jurassic World Brachiosaurus Discovery (76960) для детей в возрасте от 9 лет и старше. Отличный подарок для фанатов «Парка Юрского периода». В набор входит брахиозавр в подвижной позе, самая высокая фигурка динозавра LEGO на сегодняшний день, а также сборный игрушечный Jeep® Wrangler и дерево. В джипе есть место для трех минифигурок — доктора Алана Гранта, доктора Элли Сэттлер и Джона Хаммонда, а на дереве есть смотровая площадка и съемные листовые элементы, которыми можно «кормить» брахиозавра, как это сделал Алан Грант в фильме.
Передайте чувство благоговения, которое испытали доктор Элли Сэттлер и доктор Алан Грант, впервые увидев величественного брахиозавра, с этим набором LEGO® Jurassic World Brachiosaurus Discovery (76960) для детей в возрасте от 9 лет и старше. Отличный подарок для фанатов «Парка Юрского периода». В набор входит брахиозавр в подвижной позе, самая высокая фигурка динозавра LEGO на сегодняшний день, а также сборный игрушечный Jeep® Wrangler и дерево. В джипе есть место для трех минифигурок — доктора Алана Гранта, доктора Элли Сэттлер и Джона Хаммонда, а на дереве есть смотровая площадка и съемные листовые элементы, которыми можно «кормить» брахиозавра, как это сделал Алан Грант в фильме.
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