Электронная книга Onyx Boox Go 6 White
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Характеристики
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705811
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Характеристики
Бренд
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1072x1448
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, FlePub, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
200
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 6 White
Электронная книга Onyx Boox Go 6 White
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Объем оперативной памяти
2 Гб
Объем встроенной памяти, Гб
32 Гб
Операционная система
Android
Цвет
белый
Тип дисплея
E-Ink
Диагональ, дюйм
6
Разрешение экрана
1072x1448
Встроенная подсветка
Да
Поддержка форматов
DjVu, DOC, DOCX, CBR, CBZ, CHM, FlePub, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT
Bluetooth
да
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Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
1500
Страна производитель
Китай
Электронная книга Onyx Boox Go 6 White
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