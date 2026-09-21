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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Объем оперативной памяти
6 Гб
Тип дисплея
E-Ink
Сенсорный дисплей
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705810
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Описание товара Электронная книга Onyx Boox Note Max White
Электронная книга ONYX BOOX Note Max в металлическом корпусе серебристого цвета поддерживает форматы MP3 и WAV для воспроизведения аудиокниг. Данные отображаются на сенсорном 13.3-дюймовом дисплее в разрешении 2400x3200 пикселей. Интегрированный модуль Wi-Fi позволяет читать книги с сайтов Интернета.
Электронная книга ONYX BOOX Note Max имеет технологию Flicker-Free, которая не допускает мерцания экрана. Функция SNOW Field исключает отображение предыдущего текста при перелистывании страниц. Предусмотренный в комплекте стилус служит для быстрого доступа к функционалу. Подзарядка аккумулятора емкостью 3700 мАч осуществляется через кабель USB Type-C.
Электронная книга ONYX BOOX Note Max в металлическом корпусе серебристого цвета поддерживает форматы MP3 и WAV для воспроизведения аудиокниг. Данные отображаются на сенсорном 13.3-дюймовом дисплее в разрешении 2400x3200 пикселей. Интегрированный модуль Wi-Fi позволяет читать книги с сайтов Интернета.
Электронная книга ONYX BOOX Note Max имеет технологию Flicker-Free, которая не допускает мерцания экрана. Функция SNOW Field исключает отображение предыдущего текста при перелистывании страниц. Предусмотренный в комплекте стилус служит для быстрого доступа к функционалу. Подзарядка аккумулятора емкостью 3700 мАч осуществляется через кабель USB Type-C.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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