Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White
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Характеристики
Тип товара
Электронные книги
Тип дисплея
E-Ink
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705808
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электронные книги
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
стилус, документация, USB-кабель
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х3
Вес, г.
450
Описание товара Электронная книга Onyx Boox Go 10.3 White
Модель ONYX BOOX Go 10.3 была разработана специально для тех, кому нужен как можно более лёгкий и как можно более тонкий ридер с 10-дюймовым экраном без подсветки, но с двумя тачскринами: ёмкостным и индукционным. Эта читалка вправе похвастать очень элегантным корпусом из металла и композитных материалов, а также весьма богатым функционалом. Чуть ниже мы подробнее расскажем о её достоинствах и особенностях.
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Бренд
Тип товара
Электронные книги
Операционная система
Android
Цвет
белый
Комплектация
стилус, документация, USB-кабель
Тип дисплея
E-Ink
Разрешение экрана
2480x1860
Автоматический поворот экрана
Да
Bluetooth
да
Wi-Fi
да
Емкость аккумулятора, mAh
3700
Страна производитель
Китай
Модель ONYX BOOX Go 10.3 была разработана специально для тех, кому нужен как можно более лёгкий и как можно более тонкий ридер с 10-дюймовым экраном без подсветки, но с двумя тачскринами: ёмкостным и индукционным. Эта читалка вправе похвастать очень элегантным корпусом из металла и композитных материалов, а также весьма богатым функционалом. Чуть ниже мы подробнее расскажем о её достоинствах и особенностях.
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