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Кофеварка капельная Bosch TKA8011 купить с доставкой в Москве
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Кофеварка капельная Bosch TKA8011

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Кофеварка капельная Bosch TKA8011 - фото 1
Кофеварка капельная Bosch TKA8011 - фото 2
Кофеварка капельная Bosch TKA8011 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8011 - фото 1
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8011 - фото 2
  • Кофеварка капельная Bosch TKA8011 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705610
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофеварка
Размеры в упаковке, см
40х31х30
Вес, кг.
3.5

Описание товара Кофеварка капельная Bosch TKA8011

Кофеварка Bosch TKA 8011 — идеальный выбор для любителей классического фильтр-кофе. Компактная и стильная, она быстро приготовит ароматный напиток с насыщенным вкусом. Удобная стеклянная колба с индикатором уровня воды и функция подогрева обеспечивают комфортное использование. Надежный и простой в управлении прибор станет незаменимым помощником на вашей кухне. Bosch гарантирует качество и долговечность, поддерживая ваш утренний ритуал бодрости!

Отзывы о товаре Кофеварка капельная Bosch TKA8011




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Кофеварка
Описание
Кофеварка Bosch TKA 8011 — идеальный выбор для любителей классического фильтр-кофе. Компактная и стильная, она быстро приготовит ароматный напиток с насыщенным вкусом. Удобная стеклянная колба с индикатором уровня воды и функция подогрева обеспечивают комфортное использование. Надежный и простой в управлении прибор станет незаменимым помощником на вашей кухне. Bosch гарантирует качество и долговечность, поддерживая ваш утренний ритуал бодрости!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофеварка капельная Bosch TKA8011 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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