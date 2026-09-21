Кофеварка капельная Bosch TKA8011
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705610
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х31х30
Вес, кг.
3.5
Описание товара Кофеварка капельная Bosch TKA8011
Кофеварка Bosch TKA 8011 — идеальный выбор для любителей классического фильтр-кофе. Компактная и стильная, она быстро приготовит ароматный напиток с насыщенным вкусом. Удобная стеклянная колба с индикатором уровня воды и функция подогрева обеспечивают комфортное использование. Надежный и простой в управлении прибор станет незаменимым помощником на вашей кухне. Bosch гарантирует качество и долговечность, поддерживая ваш утренний ритуал бодрости!
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Кофеварка Bosch TKA 8011 — идеальный выбор для любителей классического фильтр-кофе. Компактная и стильная, она быстро приготовит ароматный напиток с насыщенным вкусом. Удобная стеклянная колба с индикатором уровня воды и функция подогрева обеспечивают комфортное использование. Надежный и простой в управлении прибор станет незаменимым помощником на вашей кухне. Bosch гарантирует качество и долговечность, поддерживая ваш утренний ритуал бодрости!
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