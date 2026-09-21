Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Распылитель
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
36-108
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705537
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Распылитель
Производство
Китай
Родина бренда
Япония
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
36-108
Высота, см
22.3
Ширина, см
36.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х41х25
Вес, кг.
5.97
Описание товара Распылитель ранцевый Ryobi RY18BPSB-0 18В 5133005774
Опрыскиватель предназначен для распыления бытовых и садовых химикатов, например, дезинфицирующих средств, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и удобрений. Изделие также может использоваться для полива растений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Распылитель
Производство
Китай
Родина бренда
Япония
Ранцевая конструкция
да
Объём бака для раствора, л
15
Расход жидкости, л/мин
36-108
Высота, см
22.3
Ширина, см
36.8
Страна производитель
Китай
Опрыскиватель предназначен для распыления бытовых и садовых химикатов, например, дезинфицирующих средств, инсектицидов, фунгицидов, гербицидов и удобрений. Изделие также может использоваться для полива растений.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы
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