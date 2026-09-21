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Стремянка стальная Алюмет 7 ступеней M8407 купить с доставкой в Москве
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Стремянка стальная Алюмет 7 ступеней M8407

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Стремянка стальная Алюмет 7 ступеней M8407
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лестница
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705173
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Характеристики

Бренд
Алюмет
Тип товара
Лестница
Рабочая высота, см
355
Число ступеней, шт
7
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2.23х0.51х0.15
Вес, кг.
7.4

Описание товара Стремянка стальная Алюмет 7 ступеней M8407

Стремянка стальная представляет собой свободностоящую переносную лестницу, сужающуюся к верху, имеющую одну сторону для подъема, и оборудованную дугой безопасности, конструктивно выполненной совместно со стороной подъема. Тетивы передней и задней ноги стремянки изготовлены из стального профиля, защищенного от коррозии порошковой краской. Складная стремянка — ваш надежный помощник в быту, идеальное решение для дома, офиса и сада. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется рабочей площадкой, выполненной из оцинкованной стали. Ступени изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава (ГОСТ 22233-2018), имеют рифленую противоскользящую поверхность, что способствует безопасному подъёму и спуску. Прочное крепление ступеней к боковинам заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость. Стремянки, имеющие больше 5-ти ступеней оборудованы стропами, дополнительно ограничивающими раскрытие стремянки. !!!Универсальность конструкции позволяет доукомплектовать стремянку пластиковым органайзером АК011, противоскользящими колпачкамиZGS10 (для серии М84хх), а также дополнительными БашмакамиZGS1!!! Завод – изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию, в целях улучшения технических характеристик. на линейные размеры отклонение может составлять +-5 мм, на вес изделия +-5% Выдерживает нагрузку до 150 кг Долгий срок службы Широкая область применения Дуга безопасности Широкая рабочая площадка - удобство при работе на высоте Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика Ступени имеют рифленую противоскользящую поверхность- безопасность при спуске и подъеме Оборудована дополнительными стропами, ограничивающими раскрытие стремянки Предельно допустимая нагрузка-150кг Защищена от коррозии порошковой краской Проста в использовании Стремянка стальная

Отзывы о товаре Стремянка стальная Алюмет 7 ступеней M8407




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Характеристики
Бренд
Алюмет
Тип товара
Лестница
Рабочая высота, см
355
Число ступеней, шт
7
Число секций
1
Материал
нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Стремянка стальная представляет собой свободностоящую переносную лестницу, сужающуюся к верху, имеющую одну сторону для подъема, и оборудованную дугой безопасности, конструктивно выполненной совместно со стороной подъема. Тетивы передней и задней ноги стремянки изготовлены из стального профиля, защищенного от коррозии порошковой краской. Складная стремянка — ваш надежный помощник в быту, идеальное решение для дома, офиса и сада. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется рабочей площадкой, выполненной из оцинкованной стали. Ступени изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава (ГОСТ 22233-2018), имеют рифленую противоскользящую поверхность, что способствует безопасному подъёму и спуску. Прочное крепление ступеней к боковинам заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость. Стремянки, имеющие больше 5-ти ступеней оборудованы стропами, дополнительно ограничивающими раскрытие стремянки. !!!Универсальность конструкции позволяет доукомплектовать стремянку пластиковым органайзером АК011, противоскользящими колпачкамиZGS10 (для серии М84хх), а также дополнительными БашмакамиZGS1!!! Завод – изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию, в целях улучшения технических характеристик. на линейные размеры отклонение может составлять +-5 мм, на вес изделия +-5% Выдерживает нагрузку до 150 кг Долгий срок службы Широкая область применения Дуга безопасности Широкая рабочая площадка - удобство при работе на высоте Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика Ступени имеют рифленую противоскользящую поверхность- безопасность при спуске и подъеме Оборудована дополнительными стропами, ограничивающими раскрытие стремянки Предельно допустимая нагрузка-150кг Защищена от коррозии порошковой краской Проста в использовании Стремянка стальная
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