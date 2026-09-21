Стремянка стальная Алюмет 7 ступеней M8407
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Стремянка стальная Алюмет 7 ступеней M8407
Стремянка стальная представляет собой свободностоящую переносную лестницу, сужающуюся к верху, имеющую одну сторону для подъема, и оборудованную дугой безопасности, конструктивно выполненной совместно со стороной подъема. Тетивы передней и задней ноги стремянки изготовлены из стального профиля, защищенного от коррозии порошковой краской. Складная стремянка — ваш надежный помощник в быту, идеальное решение для дома, офиса и сада. Стремянка в рабочем положении надежно фиксируется рабочей площадкой, выполненной из оцинкованной стали. Ступени изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава (ГОСТ 22233-2018), имеют рифленую противоскользящую поверхность, что способствует безопасному подъёму и спуску. Прочное крепление ступеней к боковинам заклёпками придаёт конструкции высокую устойчивость. Стремянки, имеющие больше 5-ти ступеней оборудованы стропами, дополнительно ограничивающими раскрытие стремянки. !!!Универсальность конструкции позволяет доукомплектовать стремянку пластиковым органайзером АК011, противоскользящими колпачкамиZGS10 (для серии М84хх), а также дополнительными БашмакамиZGS1!!! Завод – изготовитель оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения в конструкцию, в целях улучшения технических характеристик. на линейные размеры отклонение может составлять +-5 мм, на вес изделия +-5% Выдерживает нагрузку до 150 кг Долгий срок службы Широкая область применения Дуга безопасности Широкая рабочая площадка - удобство при работе на высоте Башмаки изготовлены из высокопрочного пластика Ступени имеют рифленую противоскользящую поверхность- безопасность при спуске и подъеме Оборудована дополнительными стропами, ограничивающими раскрытие стремянки Предельно допустимая нагрузка-150кг Защищена от коррозии порошковой краской Проста в использовании Стремянка стальная
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