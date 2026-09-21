Бетонорез электрический MESSER КХ355D
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704302
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Характеристики
Бренд
Messer
Размеры в упаковке, см
59х55х33
Вес, кг.
12.5
Описание товара Бетонорез электрический MESSER КХ355D
Бетонорез электрический MESSER КХ355D
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Бренд
Messer
Бетонорез электрический MESSER КХ355D
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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