Утюг Vitek VT-8313 2400Вт белый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704125
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х17х15
Вес, кг.
1.6
Описание товара Утюг Vitek VT-8313 2400Вт белый/черный
Сделать глажку белья быстрой и комфортной поможет VITEK VT-8313. Мощный паровой удар активируется при нажатии на удобную кнопку. С его помощью легко разгладить складки на белье. Подошва утюга имеет долговечное керамическое покрытие UniCare, которое обеспечивает максимальную легкость глажки любых тканей. Высокую безопасность гарантирует встроенная система автоматического отключения питания, которая отключит прибор, если вы случайно забудете его на гладильной доске.
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Сделать глажку белья быстрой и комфортной поможет VITEK VT-8313. Мощный паровой удар активируется при нажатии на удобную кнопку. С его помощью легко разгладить складки на белье. Подошва утюга имеет долговечное керамическое покрытие UniCare, которое обеспечивает максимальную легкость глажки любых тканей. Высокую безопасность гарантирует встроенная система автоматического отключения питания, которая отключит прибор, если вы случайно забудете его на гладильной доске.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, недорогие, с керамической подошвой, без пара, российского производства, мощные, 2400 вт, черные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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