Кофемашина Rondell RDE-1107

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Характеристики
Тип товара
Автоматические кофемашины
Используемый кофе
зерновой, молотый
Мощность, Вт
1350
Цвет
черный
Дисплей
да
Объём резервуара для воды
1.6
Регулирование крепости кофе
Да
Количество уровней крепости
3
Подогрев чашек
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
33 930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704119
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Стильная автоматическая кофемашина RDE-1107 не просто идеально приготовит ваши любимые напитки, но и сделает этот процесс максимально комфортным. Все удивительно легко! Одно нажатие кнопки — и вы получаете идеальные эспрессо или американо, капучино или латте, как в вашей любимой кофейне. Помпа итальянской фирмы AET обеспечивает давление 19 бар для максимальной экстракции любого сорта кофе, чтобы напитки имели особенно насыщенный вкус и непревзойденный аромат. А высококонтрастный LCD дисплей сделает управление кофемашиной максимально удобным.
В устройство также встроена профессиональная коническая кофемолка, предусматривающая 5 степеней помола. Она интегрирована с контейнером для зерен объемом 250 г. Помимо этого в устройстве предусмотрена возможность приготовления напитков из молотого кофе.
Функционал прибора продуман до мелочей: вы сможете выбрать крепость кофе (9–11 г), его температуру (75°С–95°С), объем молока и плотность пенки, объем напитка (20-250 мл). Комфорту в использовании способствует подсветка кружки и металлическая подставка для ее подогрева.
Предусмотренная в приборе автоматическая система декальцинации и промывка заварочной системы при включении и выключении защищают его от накипи и кофейных масел, что способствуют продлению его срока службы.
Купите автоматическую кофемашину R?ndell RDE-1107 и готовьте любимые напитки профессионально!
Стильная автоматическая кофемашина RDE-1107 не просто идеально приготовит ваши любимые напитки, но и сделает этот процесс максимально комфортным. Все удивительно легко! Одно нажатие кнопки — и вы получаете идеальные эспрессо или американо, капучино или латте, как в вашей любимой кофейне. Помпа итальянской фирмы AET обеспечивает давление 19 бар для максимальной экстракции любого сорта кофе, чтобы напитки имели особенно насыщенный вкус и непревзойденный аромат. А высококонтрастный LCD дисплей сделает управление кофемашиной максимально удобным.
В устройство также встроена профессиональная коническая кофемолка, предусматривающая 5 степеней помола. Она интегрирована с контейнером для зерен объемом 250 г. Помимо этого в устройстве предусмотрена возможность приготовления напитков из молотого кофе.
Функционал прибора продуман до мелочей: вы сможете выбрать крепость кофе (9–11 г), его температуру (75°С–95°С), объем молока и плотность пенки, объем напитка (20-250 мл). Комфорту в использовании способствует подсветка кружки и металлическая подставка для ее подогрева.
Предусмотренная в приборе автоматическая система декальцинации и промывка заварочной системы при включении и выключении защищают его от накипи и кофейных масел, что способствуют продлению его срока службы.
Купите автоматическую кофемашину R?ndell RDE-1107 и готовьте любимые напитки профессионально!
Кофемашина Rondell RDE-1107 - по цене 33930 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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