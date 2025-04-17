Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый
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Характеристики
Описание товара Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый
Хлебопечка Rondell — это современное и надежное устройство для домашнего выпекания, предлагающее широкий набор функций и возможность приготовления разнообразной выпечки. Эта модель оснащена 13 программами выпечки, включая специальную программу для безглютеновой выпечки, что делает ее идеальной для людей, следящих за своим здоровьем и соблюдающих специальные диеты. Одной из ключевых особенностей хлебопечки является встроенный диспенсер, который автоматически добавляет дополнительные ингредиенты в нужный момент времени, что упрощает процесс приготовления и позволяет добиться идеального вкуса и текстуры. Вы можете наслаждаться свежеприготовленными вареньями и джемами благодаря специальной программе, а также радовать себя и своих близких ароматными пирогами и кексами. Хлебопечка Rondell позволяет регулировать вес выпечки, достигая максимального веса до 900 кг, и выбирать степень поджаристости корочки, чтобы радовать себя только таким хлебом, который вам по вкусу. Благодаря мощности в 700 Вт устройство быстро и эффективно справляется со своими задачами. Функция поддержания температуры сохранит выпечку теплой до подачи к столу. Приготовление теста с этой хлебопечкой превращается в удовольствие, а система выбора формы выпечки в виде буханки создаст классический вид вашего домашнего хлеба. Привнести разнообразие и удобство в ваши кулинарные будни вместе с хлебопечкой Rondell!
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Достоинства:
Комментарий:
Шикарная хлебопечка, покупал в подарок маме, она в восторге!
Отзывы о товаре Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый
Достоинства:
Комментарий:
Шикарная хлебопечка, покупал в подарок маме, она в восторге!