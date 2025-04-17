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Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый купить с доставкой в Москве
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Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый

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Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 1
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 2
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 3
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 4
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 5
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 6
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 7
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 8
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 9
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 10
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 11
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 12
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 13
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 14
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 15
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 16
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 17
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 18
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 19
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 20
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 21
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 22
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 23
Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 1
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 2
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 3
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 4
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 5
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 6
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 7
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 8
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 9
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 10
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 11
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 12
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 13
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 14
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 15
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 16
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 17
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 18
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 19
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 20
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 21
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 22
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 23
  • Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704033
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
700
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
900
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
13
Программы
безглютеновый хлеб, варенье/джемы, выпечка/кексы/шарлотки, замес теста
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
48.6x36.8x41.2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х42х37
Вес, кг.
10.3

Описание товара Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый

Хлебопечка Rondell — это современное и надежное устройство для домашнего выпекания, предлагающее широкий набор функций и возможность приготовления разнообразной выпечки. Эта модель оснащена 13 программами выпечки, включая специальную программу для безглютеновой выпечки, что делает ее идеальной для людей, следящих за своим здоровьем и соблюдающих специальные диеты. Одной из ключевых особенностей хлебопечки является встроенный диспенсер, который автоматически добавляет дополнительные ингредиенты в нужный момент времени, что упрощает процесс приготовления и позволяет добиться идеального вкуса и текстуры. Вы можете наслаждаться свежеприготовленными вареньями и джемами благодаря специальной программе, а также радовать себя и своих близких ароматными пирогами и кексами. Хлебопечка Rondell позволяет регулировать вес выпечки, достигая максимального веса до 900 кг, и выбирать степень поджаристости корочки, чтобы радовать себя только таким хлебом, который вам по вкусу. Благодаря мощности в 700 Вт устройство быстро и эффективно справляется со своими задачами. Функция поддержания температуры сохранит выпечку теплой до подачи к столу. Приготовление теста с этой хлебопечкой превращается в удовольствие, а система выбора формы выпечки в виде буханки создаст классический вид вашего домашнего хлеба. Привнести разнообразие и удобство в ваши кулинарные будни вместе с хлебопечкой Rondell!

Отзывы о товаре Хлебопечь Rondell RDE-1641 700Вт белый

Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная хлебопечка, покупал в подарок маме, она в восторге!



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Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
700
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
900
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
13
Программы
безглютеновый хлеб, варенье/джемы, выпечка/кексы/шарлотки, замес теста
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Развернуть
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Запас памяти при сбое электропитания
есть
Габариты (ШxВxГ)
48.6x36.8x41.2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечка Rondell — это современное и надежное устройство для домашнего выпекания, предлагающее широкий набор функций и возможность приготовления разнообразной выпечки. Эта модель оснащена 13 программами выпечки, включая специальную программу для безглютеновой выпечки, что делает ее идеальной для людей, следящих за своим здоровьем и соблюдающих специальные диеты. Одной из ключевых особенностей хлебопечки является встроенный диспенсер, который автоматически добавляет дополнительные ингредиенты в нужный момент времени, что упрощает процесс приготовления и позволяет добиться идеального вкуса и текстуры. Вы можете наслаждаться свежеприготовленными вареньями и джемами благодаря специальной программе, а также радовать себя и своих близких ароматными пирогами и кексами. Хлебопечка Rondell позволяет регулировать вес выпечки, достигая максимального веса до 900 кг, и выбирать степень поджаристости корочки, чтобы радовать себя только таким хлебом, который вам по вкусу. Благодаря мощности в 700 Вт устройство быстро и эффективно справляется со своими задачами. Функция поддержания температуры сохранит выпечку теплой до подачи к столу. Приготовление теста с этой хлебопечкой превращается в удовольствие, а система выбора формы выпечки в виде буханки создаст классический вид вашего домашнего хлеба. Привнести разнообразие и удобство в ваши кулинарные будни вместе с хлебопечкой Rondell!
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарная хлебопечка, покупал в подарок маме, она в восторге!


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