Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Материал корпуса
пластик
Мощность
800
Цвет
черный
Сменные панели
да
Количество отделений в пластине для бутербродов
4
Количество отделений в пластине для вафель
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704024
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Описание товара Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный
Вафельница Maxwell MW-1561 позволит приготовить множество вкусных и полезных блюд. Она снабжена тремя наборами сменных пластин с антипригарным покрытием. Благодаря такой комплектации в ней получится не только испечь мягкие венские вафли, но и сделать горячие сэндвичи. При закрывании крышки нежные кусочки хлеба разрезаются самой формой пополам по диагонали, приобретая красивую треугольную форму. На гриле готовят не только мясо и рыбу, но и овощи. Румяная корочка на них образует полоски, а жир стекает вниз вместе с лишними калориями и холестерином.
Maxwell MW-1561 безопасен в использовании: ручка прибора никогда не нагревается, ее можно зафиксировать при помощи защелки. Пластины легко снимаются для очистки, но хорошо удерживаются во время работы.
Вафельница Maxwell MW-1561 позволит приготовить множество вкусных и полезных блюд. Она снабжена тремя наборами сменных пластин с антипригарным покрытием. Благодаря такой комплектации в ней получится не только испечь мягкие венские вафли, но и сделать горячие сэндвичи. При закрывании крышки нежные кусочки хлеба разрезаются самой формой пополам по диагонали, приобретая красивую треугольную форму. На гриле готовят не только мясо и рыбу, но и овощи. Румяная корочка на них образует полоски, а жир стекает вниз вместе с лишними калориями и холестерином.
Maxwell MW-1561 безопасен в использовании: ручка прибора никогда не нагревается, ее можно зафиксировать при помощи защелки. Пластины легко снимаются для очистки, но хорошо удерживаются во время работы.
Вафельница Maxwell MW-1561 800Вт черный - купить по цене 3360 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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