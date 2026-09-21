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Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый купить с доставкой в Москве
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Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый

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Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый - фото 1
Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый - фото 1
  • Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703958
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.9
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
1.38
Основной цвет
серый
Парогенератор
да
Прочее
защита от накипи
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
противокапельная система, функция самоочистки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х20
Вес, кг.
4.18

Описание товара Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый

Парогенераторы можно назвать более мощной альтернативой утюгу. К этой технике непременно стоит присмотреться тем, кто хочет иметь одно универсальное устройство для ухода за повседневной и верхней одеждой, домашним текстилем, портьерами. Функциональный прибор быстро справится с глубокими складками и на деликатном шелке, и на плотном гобелене. Скорость парового удара – один из основных параметров, на который необходимо обращать внимание при покупке. Чем выше этот показатель, тем эффективнее прибор будет производить обработку вещей. Немаловажную роль играет и материал подошвы. В магазинах представлены парогенераторы с керамическим, стальным, алюминиевым и даже титановым основанием. От длины шланга зависит, на какое расстояние пользователь сможет удаляться от устройства, чтобы, например, отпарить висящие на окнах шторы. Вместимость встроенной емкости для воды напрямую влияет на то, как часто вам придется делать паузу, чтобы восстановить запас жидкости. Наличие функции разбрызгивания избавляет от необходимости применять ручной пульверизатор или другие приспособления для увлажнения. Если парогенератор оснащен противокапельной системой, на шифоне и других видах ткани не появится разводов после обработки горячим воздухом.

Отзывы о товаре Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.9
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2600
Объём резервуара для воды
1.38
Основной цвет
серый
Парогенератор
да
Прочее
защита от накипи
Страна производства
Республика Корея
Функции и особенности
противокапельная система, функция самоочистки
Страна производитель
Китай
Описание
Парогенераторы можно назвать более мощной альтернативой утюгу. К этой технике непременно стоит присмотреться тем, кто хочет иметь одно универсальное устройство для ухода за повседневной и верхней одеждой, домашним текстилем, портьерами. Функциональный прибор быстро справится с глубокими складками и на деликатном шелке, и на плотном гобелене. Скорость парового удара – один из основных параметров, на который необходимо обращать внимание при покупке. Чем выше этот показатель, тем эффективнее прибор будет производить обработку вещей. Немаловажную роль играет и материал подошвы. В магазинах представлены парогенераторы с керамическим, стальным, алюминиевым и даже титановым основанием. От длины шланга зависит, на какое расстояние пользователь сможет удаляться от устройства, чтобы, например, отпарить висящие на окнах шторы. Вместимость встроенной емкости для воды напрямую влияет на то, как часто вам придется делать паузу, чтобы восстановить запас жидкости. Наличие функции разбрызгивания избавляет от необходимости применять ручной пульверизатор или другие приспособления для увлажнения. Если парогенератор оснащен противокапельной системой, на шифоне и других видах ткани не появится разводов после обработки горячим воздухом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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