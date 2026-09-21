Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый
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Характеристики
Описание товара Парогенератор Hyundai H-SSP2600 2600Вт белый/серебристый
Парогенераторы можно назвать более мощной альтернативой утюгу. К этой технике непременно стоит присмотреться тем, кто хочет иметь одно универсальное устройство для ухода за повседневной и верхней одеждой, домашним текстилем, портьерами. Функциональный прибор быстро справится с глубокими складками и на деликатном шелке, и на плотном гобелене. Скорость парового удара – один из основных параметров, на который необходимо обращать внимание при покупке. Чем выше этот показатель, тем эффективнее прибор будет производить обработку вещей. Немаловажную роль играет и материал подошвы. В магазинах представлены парогенераторы с керамическим, стальным, алюминиевым и даже титановым основанием. От длины шланга зависит, на какое расстояние пользователь сможет удаляться от устройства, чтобы, например, отпарить висящие на окнах шторы. Вместимость встроенной емкости для воды напрямую влияет на то, как часто вам придется делать паузу, чтобы восстановить запас жидкости. Наличие функции разбрызгивания избавляет от необходимости применять ручной пульверизатор или другие приспособления для увлажнения. Если парогенератор оснащен противокапельной системой, на шифоне и других видах ткани не появится разводов после обработки горячим воздухом.
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