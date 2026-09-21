Чайник электрический Hyundai HYK-G3802
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3802
Чайник Hyundai Kettle Hyundai HYK-G3802 – эффектная модель, пользующаяся достаточно большой популярностью. Колба из термостойкого стекла абсолютно прозрачная, через нее можно наблюдать за процессом закипания воды. По нижнему краю корпуса расположена светодиодная подсветка нежного голубого оттенка, которая превращает танцующие пузырьки в незабываемое зрелище, за которым можно наблюдать часами. Скрытый нагревательный элемент снижает уровень образования накипи. Крышка оборудована автоматической блокировкой, что обеспечивает безопасность в процессе использования. Вытянутый носик направляет струю четко в чашку и исключает разбрызгивание горячей жидкости. Платформу можно поворачивать на 360 градусов и за удобную ручку снимать чайник с платформы.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
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Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, черные, серые
Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри, белые
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