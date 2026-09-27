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Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный

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Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 1
Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 2
Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 3
Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 4
Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 5
Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 6
Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 7
Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 1
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 2
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 3
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 4
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 5
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 6
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 7
  • Чайник ENERGY E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 697208
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный
1 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
25х21х17
Вес, кг.
1.24

Описание товара Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный

Электрический чайник благодаря мощности 2200 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1.7 л. Это оптимальный объем для семьи. При отсутствии воды и при закипании чайник отключится самостоятельно, обеспечивая безопасность.

Отзывы о товаре Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный




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Характеристики
Бренд
Energy
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник благодаря мощности 2200 Вт вскипятит воду за считанные минуты. Объем чайника составляет 1.7 л. Это оптимальный объем для семьи. При отсутствии воды и при закипании чайник отключится самостоятельно, обеспечивая безопасность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Energy E-204 (1.7л) стекло, пластик цвет красный - по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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