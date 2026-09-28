Чайник электрический Energy E-262 Black
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Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288709
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2200
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х22х19
Вес, кг.
1.31
Описание товара Чайник электрический Energy E-262 Black
При его производстве используются только высококачественные и экологически безопасные материалы. Внутри чайник подсвечен. Безопасность обеспечивает блокировка включения без воды. При закипании чайник выключается автоматически.
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Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
нет
Мощность, Вт
2200
Развернуть
Объем, л
1.7
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
да
Терморегулятор
нет
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
При его производстве используются только высококачественные и экологически безопасные материалы. Внутри чайник подсвечен. Безопасность обеспечивает блокировка включения без воды. При закипании чайник выключается автоматически.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, без пластика внутри
Теги товара: с подсветкой, стеклянные с подсветкой, черные
Чайник электрический Energy E-262 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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