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Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый купить с доставкой в Москве
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Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый

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Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 1
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 2
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 3
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 4
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 5
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 6
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 7
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 8
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 9
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 10
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 11
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 12
Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Массажер для тела
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 1
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 2
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 3
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 4
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 5
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 6
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 7
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 8
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 9
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 10
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 11
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 12
  • Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703739
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
22.5
Материал
пластик
Назначение
для шеи, для голеней, для плеч, для ног, для бедер, для рук
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Республика Корея
Функции и режимы
подогрев, точечный массаж, вибромассаж, рефлексология
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х6
Вес, г.
833

Описание товара Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый

Hyundai H-MG898 – это минималистичный и компактный массажер для тела, который подарит расслабление и дома, и в поездке. Мышцы в теле устают от любых нагрузок. Даже если они не подвергались ударным физическим упражнениям, и человек просто проводит много времени за компьютером. Сидячий малоподвижный образ жизни заставляет кровь застаиваться и тормозит её приток к органам. Hyundai H-MG898 – идеальное средство для борьбы с этим и для релаксации мускул. Чтобы подстроить его работу под различные группы мышц, в комплект поставки устройства входит четыре сменные насадки. Шарообразная подходит для любых частей тела, она универсальная. Пальцевидная насадка предназначена для более глубокого воздействия на мускулатуру и акупунктурные точки. Плоская отвечает за массаж наиболее крупных групп мышц, а насадка в форме буквы V идеально подходит для массажа спины и шеи. Все они могут работать в пяти различных скоростных режимах, которые переключаются при помощи нажатий на кнопку включения прибора. Помимо этого, Hyundai H-MG898 оснащён функцией подогрева для более комплексного воздействия и стимуляции притока крови к тканям. Чтобы активировать её, нужно нажать кнопку с соответствующим обозначением на рукояти. На задней части устройства находится металлический круг, который начинает разогреваться по команде. Именно его и надо прикладывать к мышцам, требующим прогрева. Стандартное время сеанса с массажером длится 15 минут, по истечению этого времени он отключается в автоматическом режиме для экономии заряда батареи. Также прибор оснащён встроенным аккумулятором со стандартным входом для зарядки – USB Type-C.

Отзывы о товаре Массажер Hyundai H-MG898 30Вт белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Массажер для тела
Высота, см
22.5
Материал
пластик
Назначение
для шеи, для голеней, для плеч, для ног, для бедер, для рук
Питание от батареек или аккумулятора
да
Страна производства
Республика Корея
Функции и режимы
подогрев, точечный массаж, вибромассаж, рефлексология
Ширина, см
6
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai H-MG898 – это минималистичный и компактный массажер для тела, который подарит расслабление и дома, и в поездке. Мышцы в теле устают от любых нагрузок. Даже если они не подвергались ударным физическим упражнениям, и человек просто проводит много времени за компьютером. Сидячий малоподвижный образ жизни заставляет кровь застаиваться и тормозит её приток к органам. Hyundai H-MG898 – идеальное средство для борьбы с этим и для релаксации мускул. Чтобы подстроить его работу под различные группы мышц, в комплект поставки устройства входит четыре сменные насадки. Шарообразная подходит для любых частей тела, она универсальная. Пальцевидная насадка предназначена для более глубокого воздействия на мускулатуру и акупунктурные точки. Плоская отвечает за массаж наиболее крупных групп мышц, а насадка в форме буквы V идеально подходит для массажа спины и шеи. Все они могут работать в пяти различных скоростных режимах, которые переключаются при помощи нажатий на кнопку включения прибора. Помимо этого, Hyundai H-MG898 оснащён функцией подогрева для более комплексного воздействия и стимуляции притока крови к тканям. Чтобы активировать её, нужно нажать кнопку с соответствующим обозначением на рукояти. На задней части устройства находится металлический круг, который начинает разогреваться по команде. Именно его и надо прикладывать к мышцам, требующим прогрева. Стандартное время сеанса с массажером длится 15 минут, по истечению этого времени он отключается в автоматическом режиме для экономии заряда батареи. Также прибор оснащён встроенным аккумулятором со стандартным входом для зарядки – USB Type-C.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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