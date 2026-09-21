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Характеристики
Тип товара
Минипечи
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703680
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Описание товара Мини-печь Hyundai MIO-HY105 45л. 2000Вт черный
Мини-печи станут оптимальным решением для приготовления различных блюд на кухне с ограниченным пространством. Такие приборы призваны экономить место без ущерба функциональности. Большинство моделей предназначены для выпечки или приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на гриле. Однако некоторые Мини-печи дополнительно оснащены конфорками и могут стать полноценной заменой плите. Когда речь идет об экономии пространства, то одним из главных критериев выбора печи становятся ее габариты. Внутренний объем отображает вместительность духовки и возможность приготовления определенных блюд. Сверхкомпактные Мини-печи (до 12 литров) подойдут для тостов и бутербродов или разогревания отдельных порций пищи, а вот запечь целую птицу в них вряд ли получится. Для семьи из нескольких человек можно выбрать печь на 30–40 литров, а более объемные практически приравниваются к полноценным духовым шкафам. Наличие гриля позволяет запекать блюда с аппетитной хрустящей корочкой. Подсветка камеры дает возможность следить за кулинарным процессом, не открывая прозрачную дверцу. Если вы планируете радовать близких ароматной выпечкой из теста, лучше обратить внимание на электропечи с конвекцией, благодаря которой блюдо равномерно пропечется, не пригорая.
Мини-печи станут оптимальным решением для приготовления различных блюд на кухне с ограниченным пространством. Такие приборы призваны экономить место без ущерба функциональности. Большинство моделей предназначены для выпечки или приготовления мяса, птицы, рыбы и овощей на гриле. Однако некоторые Мини-печи дополнительно оснащены конфорками и могут стать полноценной заменой плите. Когда речь идет об экономии пространства, то одним из главных критериев выбора печи становятся ее габариты. Внутренний объем отображает вместительность духовки и возможность приготовления определенных блюд. Сверхкомпактные Мини-печи (до 12 литров) подойдут для тостов и бутербродов или разогревания отдельных порций пищи, а вот запечь целую птицу в них вряд ли получится. Для семьи из нескольких человек можно выбрать печь на 30–40 литров, а более объемные практически приравниваются к полноценным духовым шкафам. Наличие гриля позволяет запекать блюда с аппетитной хрустящей корочкой. Подсветка камеры дает возможность следить за кулинарным процессом, не открывая прозрачную дверцу. Если вы планируете радовать близких ароматной выпечкой из теста, лучше обратить внимание на электропечи с конвекцией, благодаря которой блюдо равномерно пропечется, не пригорая.
Мини-печь Hyundai MIO-HY105 45л. 2000Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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