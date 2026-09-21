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Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 купить с доставкой в Москве
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Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107

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Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 1
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 2
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 3
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 4
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 5
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 6
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 7
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 1
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 2
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 3
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 4
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 5
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 6
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 7
  • Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703523
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Характеристики

Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
238

Описание товара Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107

Машинка для снятия катышков MW-3107 — ваш надежный помощник в уходе за одеждой и текстилем. С мощностью 9 Вт и аккумулятором на 800 мАч, она обеспечивает до 20 минут непрерывной работы, позволяя быстро и эффективно удалять катышки с различных тканей, включая шерсть, акрил и хлопок.

Отзывы о товаре Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Maxwell
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Описание
Машинка для снятия катышков MW-3107 — ваш надежный помощник в уходе за одеждой и текстилем. С мощностью 9 Вт и аккумулятором на 800 мАч, она обеспечивает до 20 минут непрерывной работы, позволяя быстро и эффективно удалять катышки с различных тканей, включая шерсть, акрил и хлопок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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