Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703523
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
238
Описание товара Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3107
Машинка для снятия катышков MW-3107 — ваш надежный помощник в уходе за одеждой и текстилем. С мощностью 9 Вт и аккумулятором на 800 мАч, она обеспечивает до 20 минут непрерывной работы, позволяя быстро и эффективно удалять катышки с различных тканей, включая шерсть, акрил и хлопок.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для удаления катышков, упаковка
Материал
пластик
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
белый, оранжевый
Страна производитель
Китай
Машинка для снятия катышков MW-3107 — ваш надежный помощник в уходе за одеждой и текстилем. С мощностью 9 Вт и аккумулятором на 800 мАч, она обеспечивает до 20 минут непрерывной работы, позволяя быстро и эффективно удалять катышки с различных тканей, включая шерсть, акрил и хлопок.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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