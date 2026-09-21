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Характеристики
Тип товара
Гидромассажная ванночка
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703482
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Описание товара Гидромассажная ванночка Maxwell MW-2451
Устали после трудного рабочего дня и хотите расслабиться? Воспользуйтесь массажной ванночкой для ног MAXWELL MW-2451 . Данная модель работает в двух режимах, предлагая разные типы массажа. Так, по желанию, вы можете воспользоваться пузырьковым, акупунктурным или вибромассажем, которые позволяют быстро расслабиться и снять усталость ног. Массажная ванночка оснащена подогревом воды и рядом других дополнительных опций. Делать массаж ног при помощи данного устройства вы можете не только в ванной комнате, но также и в спальне или в гостиной, сидя на мягком диване перед телевизором и просматривая любимые телепередачи.
Устали после трудного рабочего дня и хотите расслабиться? Воспользуйтесь массажной ванночкой для ног MAXWELL MW-2451 . Данная модель работает в двух режимах, предлагая разные типы массажа. Так, по желанию, вы можете воспользоваться пузырьковым, акупунктурным или вибромассажем, которые позволяют быстро расслабиться и снять усталость ног. Массажная ванночка оснащена подогревом воды и рядом других дополнительных опций. Делать массаж ног при помощи данного устройства вы можете не только в ванной комнате, но также и в спальне или в гостиной, сидя на мягком диване перед телевизором и просматривая любимые телепередачи.
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