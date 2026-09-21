Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3105
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703455
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для снятия катышков, съемный резервуар для сбора катышков, инструкция, гарантийный талон
Материал
пластик, металл
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х8
Вес, г.
230
Описание товара Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3105
Вернуть джемперу, свитеру или трикотажному жилету первоначальный внешний вид поможет удобная в использовании машинка для сбора катышков Maxwell MW-3105, работающая от батареек типа АА.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Машинки для удаления катышков
Количество насадок
1
Комплектация
машинка для снятия катышков, съемный резервуар для сбора катышков, инструкция, гарантийный талон
Материал
пластик, металл
Особенности
защитная металлическая сетка
Питание
от батарей
Страна производства
Китай
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Вернуть джемперу, свитеру или трикотажному жилету первоначальный внешний вид поможет удобная в использовании машинка для сбора катышков Maxwell MW-3105, работающая от батареек типа АА.
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители
Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3105 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Машинка для снятия катышков Maxwell MW-3105