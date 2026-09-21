Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Тип миксера
стационарный
Материал корпуса
металл
Цвет
серебристый
Мощность, Вт
1600
Импульсный режим
да
Число скоростей
12
Чаша
Да
Материал чаши
нержавеющая сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703393
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Описание товара Миксер планетарный Hyundai HYM-S8551 1600Вт серебристый
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Планетарный миксер Hyundai HYM-S8551 — это идеальный помощник на вашей кухне, который сделает процесс приготовления пищи легким и увлекательным. С мощностью 1600 Вт и 12 скоростями, он справится с любыми задачами, от взбивания до замешивания теста.
? Объем чаши в 5 литров позволяет готовить большие порции, а металлический материал обеспечивает долговечность и надежность. Защитная крышка на чашу предотвратит разбрызгивание ингредиентов, сохраняя вашу кухню в чистоте.
? В комплекте с миксером вы найдете все необходимые насадки: венчик, лопатку с гибким ребром и крюк для теста. Это делает его универсальным инструментом для любых кулинарных экспериментов.
?? Импульсный режим и планетарное смешивание гарантируют идеальную консистенцию ваших блюд, а книга рецептов поможет вам вдохновиться новыми кулинарными идеями.
? С Hyundai HYM-S8551 вы сможете легко и быстро готовить любимые блюда, наслаждаясь процессом и результатом!
??Текст описания составлен при помощи искусственного интеллекта.
? Планетарный миксер Hyundai HYM-S8551 — это идеальный помощник на вашей кухне, который сделает процесс приготовления пищи легким и увлекательным. С мощностью 1600 Вт и 12 скоростями, он справится с любыми задачами, от взбивания до замешивания теста.
? Объем чаши в 5 литров позволяет готовить большие порции, а металлический материал обеспечивает долговечность и надежность. Защитная крышка на чашу предотвратит разбрызгивание ингредиентов, сохраняя вашу кухню в чистоте.
? В комплекте с миксером вы найдете все необходимые насадки: венчик, лопатку с гибким ребром и крюк для теста. Это делает его универсальным инструментом для любых кулинарных экспериментов.
?? Импульсный режим и планетарное смешивание гарантируют идеальную консистенцию ваших блюд, а книга рецептов поможет вам вдохновиться новыми кулинарными идеями.
? С Hyundai HYM-S8551 вы сможете легко и быстро готовить любимые блюда, наслаждаясь процессом и результатом!
Миксер планетарный Hyundai HYM-S8551 1600Вт серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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