Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703077
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
17х6х6
Вес, г.
286
Описание товара Микрофон Razer Seiren V2 X Seiren V2 X
Микрофон Razer Seiren V2 X создан для поклонников стрима и отличается пониженным уровнем шума, позволяя получать максимально чистый и естественный звук. Данная модель относится к моделям конденсаторного типа с суперкардиоидной направленностью и капсюлем 25 мм. На корпусе расположены кнопка отключения микрофона и регулятор уровня громкости. Подключение посредством порта USB гарантирует простое подключение и широкую совместимость с компьютерами.
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Микрофон Razer Seiren V2 X создан для поклонников стрима и отличается пониженным уровнем шума, позволяя получать максимально чистый и естественный звук. Данная модель относится к моделям конденсаторного типа с суперкардиоидной направленностью и капсюлем 25 мм. На корпусе расположены кнопка отключения микрофона и регулятор уровня громкости. Подключение посредством порта USB гарантирует простое подключение и широкую совместимость с компьютерами.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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