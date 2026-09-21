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Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный купить с доставкой в Москве
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Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный

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Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 1
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 2
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 3
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 4
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 5
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 6
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 7
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 8
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 9
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 10
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 11
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 12
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 13
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 14
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 15
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 16
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 17
Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 1
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 2
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 3
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 4
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 5
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 6
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 7
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 8
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 9
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 10
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 11
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 12
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 13
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 14
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 15
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 16
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 17
  • Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703060
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, кг.
1.01

Описание товара Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный

Микрофон Оклик SM-700G - проводной конденсаторный микрофон кардиоидной направленности, подходящий для стриминга и записи подкастов. Пантограф со струбциной позволяет монтировать микрофон на вертикальную или горизонтальную плоскость,регулирировать углы наклона для максимального удобства.

Отзывы о товаре Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Описание
Микрофон Оклик SM-700G - проводной конденсаторный микрофон кардиоидной направленности, подходящий для стриминга и записи подкастов. Пантограф со струбциной позволяет монтировать микрофон на вертикальную или горизонтальную плоскость,регулирировать углы наклона для максимального удобства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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