Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703060
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Микрофон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х5х5
Вес, кг.
1.01
Описание товара Микрофон проводной Оклик SM-700G 2.5м черный
Микрофон Оклик SM-700G - проводной конденсаторный микрофон кардиоидной направленности, подходящий для стриминга и записи подкастов. Пантограф со струбциной позволяет монтировать микрофон на вертикальную или горизонтальную плоскость,регулирировать углы наклона для максимального удобства.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Микрофон Оклик SM-700G - проводной конденсаторный микрофон кардиоидной направленности, подходящий для стриминга и записи подкастов. Пантограф со струбциной позволяет монтировать микрофон на вертикальную или горизонтальную плоскость,регулирировать углы наклона для максимального удобства.
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Микрофоны, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Штативы и моноподы, Экшн-камеры
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