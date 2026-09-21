Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Саундбары
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703034
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Описание товара Саундбар LG S90TY 5.1.3 570Вт черный
Саундбар LG S90TY в черном корпусе выпускается как домашняя акустическая система для телевизора. Акустический комплекс с поддержкой многоканального объемного звука 5.1.3 отличается общей мощностью всех компонентов. Настенная акустическая панель шириной 1250 мм с подключением через интерфейс HDMI дополнена отдельно стоящим сабвуфером с черным корпусом из переработанного пластика. Подключение низкочастотного динамика по беспроводному Bluetooth-каналу обеспечивает свободу выбора места его установки. Саундбар LG S90TY комплектуется пультом дистанционного управления. Установив на смартфон приложение LG Bluetooth Remote, вы сможете удаленно управлять акустической системой. При наличии на мобильном устройстве голосовых помощников Alexa или Google Ассистент вы сможете управлять работой саундбара через эти ассистенты.
Саундбар LG S90TY в черном корпусе выпускается как домашняя акустическая система для телевизора. Акустический комплекс с поддержкой многоканального объемного звука 5.1.3 отличается общей мощностью всех компонентов. Настенная акустическая панель шириной 1250 мм с подключением через интерфейс HDMI дополнена отдельно стоящим сабвуфером с черным корпусом из переработанного пластика. Подключение низкочастотного динамика по беспроводному Bluetooth-каналу обеспечивает свободу выбора места его установки. Саундбар LG S90TY комплектуется пультом дистанционного управления. Установив на смартфон приложение LG Bluetooth Remote, вы сможете удаленно управлять акустической системой. При наличии на мобильном устройстве голосовых помощников Alexa или Google Ассистент вы сможете управлять работой саундбара через эти ассистенты.
Саундбар LG S90TY 5.1.3 570Вт черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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