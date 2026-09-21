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Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный купить с доставкой в Москве
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Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный

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Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 1
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 2
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 3
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 4
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 5
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 6
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 7
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 8
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 9
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 10
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 11
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 12
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 13
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 14
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 15
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 16
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 17
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 18
Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Саундбары
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 1
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 2
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 3
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 4
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 5
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 6
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 7
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 8
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 9
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 10
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 11
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 12
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 13
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 14
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 15
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 16
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 17
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 18
  • Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703033
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.14х0.06
Вес, кг.
4.3

Описание товара Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный

Приготовьтесь к незабываемому кинематографическому звуку. Эта LG S80TR 5.1.3-канальная звуковая панель представляет собой впечатляющее сочетание направленного вверх центрального динамика, мощного сабвуфера и беспроводных задних динамиков. Технологии Dolby Atmos и DTS:X создают пространственный звуковой купол, который заполняет даже самые большие комнаты. Добавьте мощность 580 Вт, и вы почувствуете каждый захватывающий и волнующий момент.

Отзывы о товаре Саундбар LG S80TR 5.1.3 360Вт+220Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Саундбары
Страна производитель
Китай
Описание
Приготовьтесь к незабываемому кинематографическому звуку. Эта LG S80TR 5.1.3-канальная звуковая панель представляет собой впечатляющее сочетание направленного вверх центрального динамика, мощного сабвуфера и беспроводных задних динамиков. Технологии Dolby Atmos и DTS:X создают пространственный звуковой купол, который заполняет даже самые большие комнаты. Добавьте мощность 580 Вт, и вы почувствуете каждый захватывающий и волнующий момент.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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