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Стол Defender GAMING INO RGB BLACK купить с доставкой в Москве
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Стол Defender GAMING INO RGB BLACK

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Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - фото 4
Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - фото 1
  • Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - фото 2
  • Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - фото 3
  • Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - фото 4
  • Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702965
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стол Defender GAMING INO RGB BLACK
8 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.1х0.73х0.6
Вес, кг.
12.1

Описание товара Стол Defender GAMING INO RGB BLACK

Игровой стол DEFENDER Ino подвес кружка + гарнитура, черный, МДФ, RGB 64074 с RGB подсветкой и с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. В комплект входят держатели для гарнитуры и кружки, в столешнице предусмотрены 2 выхода для проводов. Длина столешницы 110 см.

Отзывы о товаре Стол Defender GAMING INO RGB BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Игровой стол DEFENDER Ino подвес кружка + гарнитура, черный, МДФ, RGB 64074 с RGB подсветкой и с прочными металлическими ножками. Столешница выполнена из МДФ и покрыта прочной меламиновой пленкой с текстурой под карбон. В комплект входят держатели для гарнитуры и кружки, в столешнице предусмотрены 2 выхода для проводов. Длина столешницы 110 см.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол Defender GAMING INO RGB BLACK - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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