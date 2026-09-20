Компьютерный стол Eureka ERK-EHD-4801-B
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Характеристики
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 555091
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Ширина столешницы
70
Высота стола
73.66
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.31х0.69х0.18
Вес, кг.
35.7
Описание товара Компьютерный стол Eureka ERK-EHD-4801-B
Компьютерные столы Eureka созданы для тех, кто ценит стиль лофт, функциональность и надежность. Прочная столешница из МДФ впечатляет внешним видом и легко выдерживает повседневные нагрузки, а металлическое основание добавляет прочности конструкции. Прямоугольная форма стола универсальна — его легко вписать в любой интерьер, а черный цвет придаёт рабочему пространству солидности и строгости. Регулируемая высота позволяет подстроить стол под удобный рабочий режим — будь то энергичная работа или расслабленный креатив. Это рабочее место, способное подстроиться именно под ваш стиль жизни и работы.
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Бренд
Тип товара
Стиль
лофт
Тип стола
компьютерный
Цвет
черный
Форма стола
прямоугольная
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Ширина столешницы
70
Высота стола
73.66
Регулировка высоты
да
Страна производитель
Китай
Компьютерные столы Eureka созданы для тех, кто ценит стиль лофт, функциональность и надежность. Прочная столешница из МДФ впечатляет внешним видом и легко выдерживает повседневные нагрузки, а металлическое основание добавляет прочности конструкции. Прямоугольная форма стола универсальна — его легко вписать в любой интерьер, а черный цвет придаёт рабочему пространству солидности и строгости. Регулируемая высота позволяет подстроить стол под удобный рабочий режим — будь то энергичная работа или расслабленный креатив. Это рабочее место, способное подстроиться именно под ваш стиль жизни и работы.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, в современном стиле, на металлокаркасе, прямые
Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, черные
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Теги товара: в стиле лофт, с регулировкой высоты, черные
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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