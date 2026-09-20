Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Стол компьютерный
Стиль
современный
Тип стола
прямой
Цвет
белый
Особенности
подстаканник, подъемный механизм
Материал столешницы
МДФ
Материал основания
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675927
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Описание товара Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый (CS-EDL-WWD)
Стол компьютерный Cactus CS-EDL-WWD с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из дерева и МДФ выдерживает нагрузку до 80 кг. Мебель выполнена в эффектном бежевом цвете. На столешнице шириной 140 см достаточно места для установки компьютера или ноутбука, контроллеров и прочей техники.
Мебель Cactus CS-EDL-WWD отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном дополнен кабель-каналом, подстаканником и крючком. Также имеется модуль регулировки высоты с системой обнаружения столкновений. Столешница не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
Стол компьютерный Cactus CS-EDL-WWD с металлической конструкцией, прочной и легкой столешницей из дерева и МДФ выдерживает нагрузку до 80 кг. Мебель выполнена в эффектном бежевом цвете. На столешнице шириной 140 см достаточно места для установки компьютера или ноутбука, контроллеров и прочей техники.
Мебель Cactus CS-EDL-WWD отлично впишется в интерьер, поможет эффектно выделить компьютерную зону от остальной части комнаты. Удобный стол с эргономичным дизайном дополнен кабель-каналом, подстаканником и крючком. Также имеется модуль регулировки высоты с системой обнаружения столкновений. Столешница не боится выгорания, легко очищается от пятен и пыли.
Стол для компьютера Cactus подъёмный столешница МДФ белый дуб молочный каркас белый (CS-EDL-WWD) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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