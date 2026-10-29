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Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK купить с доставкой в Москве
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Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK

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Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 6
Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 7
Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 8
Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 9
Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 10
Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 11
Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 12
Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стол
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 1
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 2
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 3
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 4
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 5
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 6
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 7
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 8
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 9
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 10
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 11
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 12
  • Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 450 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702920
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK
11 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Размеры в упаковке, м
1.2х0.75х0.6
Вес, кг.
15.8

Описание товара Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK

Игровой стол Defender Spirit в черном цвете сделан из ЛДСП. Размеры стола составляют 120 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Меламиновое покрытие обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к влаге, нагреванию и солнечному свету. Defender Spirit имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал, RGB подсветку с управлением.

Отзывы о товаре Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Стол
Описание
Игровой стол Defender Spirit в черном цвете сделан из ЛДСП. Размеры стола составляют 120 см в ширину, 75 см в высоту и 60 см в глубину, что позволяет разместить все необходимое оборудование и аксессуары. Меламиновое покрытие обладает высокой износостойкостью, устойчивостью к влаге, нагреванию и солнечному свету. Defender Spirit имеет крючок для наушников, подстаканник, кабель-канал, RGB подсветку с управлением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стол Defender GAMING SPIRIT RGB BLACK - этот товар вы можете купить по цене 11450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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