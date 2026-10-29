Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK
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Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб.
В наличии
Код товара: 702910
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 660 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
84х47х46
Вес, кг.
6.9
Описание товара Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK
Кресло офисное Defender OPTIMA черного цвета не имеет подлокотников и отличается компактностью. Мягкость сиденья с обивкой из ткани обеспечивает полиуретановый наполнитель.
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Кресло офисное Defender OPTIMA черного цвета не имеет подлокотников и отличается компактностью. Мягкость сиденья с обивкой из ткани обеспечивает полиуретановый наполнитель.
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Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
Кресло офисное Defender OPTIMA BLACK - стоимость товара 4660 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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