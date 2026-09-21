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Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый купить с доставкой в Москве
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Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый

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Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 1
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 2
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 3
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 4
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 5
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 6
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 7
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 8
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 9
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 10
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 11
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 12
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 13
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 14
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 15
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 16
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 17
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 18
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 19
Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Цвет
белый
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 1
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 2
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 3
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 4
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 5
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 6
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 7
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 8
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 9
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 10
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 11
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 12
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 13
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 14
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 15
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 16
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 17
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 18
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 19
  • Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702237
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
белый
Функции и особенности
защита от перегрева
Размеры в упаковке, см
27х19х10
Вес, г.
597

Описание товара Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый

Электрическая турка, тип кофе: молотый, мощность 600 Вт, кофейник стеклянный, объем кофейника 0.6 л.

Отзывы о товаре Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
белый
Функции и особенности
защита от перегрева
Описание
Электрическая турка, тип кофе: молотый, мощность 600 Вт, кофейник стеклянный, объем кофейника 0.6 л.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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