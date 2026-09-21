Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Цвет
белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702237
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
белый
Функции и особенности
защита от перегрева
Размеры в упаковке, см
27х19х10
Вес, г.
597
Описание товара Электрическая турка Starwind STG6050 600Вт белый
Электрическая турка, тип кофе: молотый, мощность 600 Вт, кофейник стеклянный, объем кофейника 0.6 л.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Турка электрическая
Тип кофеварки
электрическая турка
Тип используемого кофе
молотый
Мощность
600
Объем
0.6 л
Материал корпуса
стекло
Цвет
белый
Функции и особенности
защита от перегрева
Электрическая турка, тип кофе: молотый, мощность 600 Вт, кофейник стеклянный, объем кофейника 0.6 л.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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