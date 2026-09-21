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Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 купить с доставкой в Москве
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Донный клапан нажимной AM.PM F0700164

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Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 1
Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 2
Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 3
Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 4
Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 5
Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Донный клапан
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 1
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 2
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 3
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 4
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 5
  • Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 190 руб. 
Начислим 252 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702123
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Донный клапан нажимной AM.PM F0700164
4 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Донный клапан
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
клапан, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
102x64x64 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
300

Описание товара Донный клапан нажимной AM.PM F0700164

Аксессуар для ванной комнаты AM.PM в стиле модерн сочетает прочную латунь и выразительное хромированное исполнение. Настольная установка не требует сложного монтажа и позволяет удобно разместить аксессуар на подходящей поверхности. Вес всего 0,3 кг делает его компактным и лёгким, а единый хромированный цвет изделия и фурнитуры придаёт оформлению ванной комнаты аккуратный, гармоничный вид.

Отзывы о товаре Донный клапан нажимной AM.PM F0700164




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Донный клапан
Стиль
модерн
Материал
Латунь
Установка (монтаж)
настольный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
клапан, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
102x64x64 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуар для ванной комнаты AM.PM в стиле модерн сочетает прочную латунь и выразительное хромированное исполнение. Настольная установка не требует сложного монтажа и позволяет удобно разместить аксессуар на подходящей поверхности. Вес всего 0,3 кг делает его компактным и лёгким, а единый хромированный цвет изделия и фурнитуры придаёт оформлению ванной комнаты аккуратный, гармоничный вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Донный клапан нажимной AM.PM F0700164 - этот товар вы можете купить по цене 4190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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