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Пати колонка Sony SRS-ULT1000 купить с доставкой в Москве
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Пати колонка Sony SRS-ULT1000

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Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 1
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 2
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 3
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 4
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 5
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 6
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 7
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 8
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 9
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 10
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 11
Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Акустическая система
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 1
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 2
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 3
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 4
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 5
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 6
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 7
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 8
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 9
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 10
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 11
  • Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
122 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702051
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.17х0.5х0.49
Вес, кг.
29

Описание товара Пати колонка Sony SRS-ULT1000

Мощная атмосфера настоящего живого концерта прямо у вас дома. С впечатляющими басами, клубным пространственным звуком и подсветкой, а также функцией караоке с беспроводным микрофоном, предусмотренным в комплекте, вы сможете закатить грандиозную вечеринку прямо у себя дома. Акустическую систему можно даже подключить к телевизору, чтобы улучшить звучание любимого контента.

Отзывы о товаре Пати колонка Sony SRS-ULT1000




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Акустическая система
Страна производитель
Китай
Описание
Мощная атмосфера настоящего живого концерта прямо у вас дома. С впечатляющими басами, клубным пространственным звуком и подсветкой, а также функцией караоке с беспроводным микрофоном, предусмотренным в комплекте, вы сможете закатить грандиозную вечеринку прямо у себя дома. Акустическую систему можно даже подключить к телевизору, чтобы улучшить звучание любимого контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пати колонка Sony SRS-ULT1000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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