Газонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RY36LMXSP46A-150 5133004913
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
86 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 701996
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.57х0.48
Вес, кг.
32.5
Описание товара Газонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RY36LMXSP46A-150 5133004913
Бесщеточная газонокосилка - агрегат для ухода за лужайкой, расположенной возле дома. Корпус из стали надежно защищает внутренние элементы агрегата от повреждений и внешних воздействий. Предусмотрена функция мульчирования, которая позволяет мелко измельчать скошенную траву и использовать её в качестве удобрения.
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Теги товара: Li-Ion
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Газонокосилка аккумуляторная
Рекомендуемая площадь обработки
1 000 м2
Травосборник в комплекте
да
Объем травосборника, л
55
Ширина скашивания
46
Минимальная высота скашивания
25
Максимальная высота скашивания
75
Регулировка высоты скашивания
да
Питание электрического двигателя
от аккумулятора
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
5000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Бесщеточная газонокосилка - агрегат для ухода за лужайкой, расположенной возле дома. Корпус из стали надежно защищает внутренние элементы агрегата от повреждений и внешних воздействий. Предусмотрена функция мульчирования, которая позволяет мелко измельчать скошенную траву и использовать её в качестве удобрения.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
Теги товара: Li-Ion
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Опрыскиватели, Снегоуборочная техника, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Бензиновые, без аккумулятора
Теги товара: Li-Ion
Газонокосилка бесщеточная Ryobi 36В RY36LMXSP46A-150 5133004913 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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