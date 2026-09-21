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Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая

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Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 1
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 2
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 3
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 4
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 5
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 6
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 7
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 8
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 9
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 10
Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 1
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 2
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 3
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 4
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 5
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 6
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 7
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 8
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 9
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 10
  • Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701100
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х30х15
Вес, г.
425

Описание товара Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая

Кукла Эля Весна в Марийском костюме из серии «Этно» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В стилизованный комплект одежды куклы входит: платье, передник, головной убор, туфельки. Платье в пол из шелка с длинными рукавами легко застёгивается на спинке с помощью липкой ленты. Комплект украшен, тесьмой, вышивкой соответствующей национальным мотивам и колориту. Игровые и дидактические возможности куклы: она может быть, так называемой, «методической куклой», т.е. для обучения детей культурным и национальным традициям. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Рост куклы 30 см. Кукла не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.

Отзывы о товаре Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
девочка
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
12
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла Эля Весна в Марийском костюме из серии «Этно» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В стилизованный комплект одежды куклы входит: платье, передник, головной убор, туфельки. Платье в пол из шелка с длинными рукавами легко застёгивается на спинке с помощью липкой ленты. Комплект украшен, тесьмой, вышивкой соответствующей национальным мотивам и колориту. Игровые и дидактические возможности куклы: она может быть, так называемой, «методической куклой», т.е. для обучения детей культурным и национальным традициям. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Рост куклы 30 см. Кукла не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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