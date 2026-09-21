Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая
Кукла Эля Весна в Марийском костюме из серии «Этно» может стать настоящей подружкой для ребёнка. В стилизованный комплект одежды куклы входит: платье, передник, головной убор, туфельки. Платье в пол из шелка с длинными рукавами легко застёгивается на спинке с помощью липкой ленты. Комплект украшен, тесьмой, вышивкой соответствующей национальным мотивам и колориту. Игровые и дидактические возможности куклы: она может быть, так называемой, «методической куклой», т.е. для обучения детей культурным и национальным традициям. Наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Рост куклы 30 см. Кукла не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Тело куклы пропорционально. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки. Дополнительно к кукле можно приобрести комплект одежды.
Отзывы о товаре Эля Весна в марийском костюме Кукла пластмассовая