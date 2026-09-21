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Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая купить с доставкой в Москве
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Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая

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Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 1
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 2
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 3
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 4
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 5
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 6
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 7
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 8
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 9
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 10
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 11
Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Высота, см
30
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 1
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 2
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 3
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 4
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 5
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 6
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 7
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 8
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 9
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 10
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 11
  • Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 701095
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Характеристики

Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х30х18
Вес, г.
477

Описание товара Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая

Кукла мальчик в форме Полицейского поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в работу работника полиции, который осуществляет служебную деятельность в органах внутренних дел., В комплект костюма мальчика полицейского из габардина входят кепка, кофта, майка, брюки, кроссовки и трусики. Вся одежда имитирует настоящую форму работника полиции., Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом., Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. При контакте с куклой Полицейским, ребенок не сможет отвлечься от игрового процесса и ощутит все удобства использования данной игрушки. Кукла мальчик Полицейский соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки

Отзывы о товаре Полицейский мальчик Весна кукла 30 см пластмассовая




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Весна
Тип товара
Куклы и аксессуары к ним
Возраст
от 3 лет
Материал
пластик, текстиль
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Максимальный возраст
8
Высота, см
30
Комплектация
кукла, одежда, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Кукла мальчик в форме Полицейского поможет вашему ребенку в игровой форме погрузиться в работу работника полиции, который осуществляет служебную деятельность в органах внутренних дел., В комплект костюма мальчика полицейского из габардина входят кепка, кофта, майка, брюки, кроссовки и трусики. Вся одежда имитирует настоящую форму работника полиции., Рост куклы составляет 30 см. Волосы прошиты по всей головке, глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом., Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. При контакте с куклой Полицейским, ребенок не сможет отвлечься от игрового процесса и ощутит все удобства использования данной игрушки. Кукла мальчик Полицейский соответствует техническому регламенту Таможенного Союза по безопасности детской игрушки
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Доставка
Отзывы


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