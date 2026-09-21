Кукла Эля Весна в татарском костюме Кукла пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Кукла Эля Весна в татарском костюме Кукла пластмассовая
Кукла Эля Весна в татарском костюме из серии «Этно» станет настоящей подружкой для вашего ребёнка. Кукла одета в стилизованный национальный костюм Республики Татарстан. В комплект национальной одежды куклы входит платье, жилет, шапочка с элементами национальной вышивки, туфельки. Наличие легкоснимаемых и одеваемых элементов одежды разнообразит сюжетно-игровой процесс с этой куклой, в результате которого развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Рост куклы 30 см. глаза вставные, закрывающиеся. Роспись лица выполнена вручную, присутствуют элементы нанесения аэрографом. Ручки и голова выполнена из ПВХ-пластизоля, а туловище и ножки из пластмассы. Кукла удобна в использовании, ручки и ножки можно поворачивать с легкостью. Продуманная конструкция куклы позволяет её сажать, ставить на ножки и переодевать. Кукла Эля Весна в татарском костюме подходит для разнообразных сюжетных игр и познакомит ребенка с национальными традициями татар. Кукла соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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