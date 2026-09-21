Кукла Эля праздничная 5. пластмассовая
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Характеристики
Описание товара Кукла Эля праздничная 5. пластмассовая
Кукла Эля Праздничная 5 может стать настоящей подружкой для ребёнка. Ее милый образ девочки с длинными, блестящими волосами и в воздушном платье придется по душе вашим детям. Наряд включает в себя: платье с пышной розовой юбкой и золотистым верхом, белые туфельки, повязка на голову, сумка-клатч и трусики. Игровые возможности куклы: наличие элементов одежды, которые легко снимаются и надеваются, разнообразит возможности сюжетно-ролевых игр с этой куклой, в процессе которых развивается мелкая моторика и творческое воображение ребёнка. Прекрасные прошитые волосы из качественного нейлона, похожие на натуральные, можно завивать, расчёсывать, укладывать в разные причёски, меняя образ куклы. Рост куклы 30 см. Кукла Эля не озвучена. Глаза вставные закрывающиеся. Цвет глаз может варьироваться. Ручки и голова выполнены из эластичного, приятного на ощупь винила, а туловище и ноги из пластмассы. Соответствует Техническому регламенту Таможенного Союза о безопасности игрушки.
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